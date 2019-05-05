Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу «Голос» дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По ее словам, победить было непросто. К тому же, она призналась, что это ее первый вокальный конкурс и она не могла привыкнуть, что ее судят.

«Я, конечно, в шоке и не понимаю, что происходит... Мне надо петь, меня судят, пропускают дальше или нет. Я к этому не привыкла. Раньше выступала с мамой на концертах», — отметила Дочь Алсу.

Она подчеркнула, что продолжит петь. В частности, она планирует в ближайшем будущем записать несколько своих песен.

Ранее сообщалось, что дочь Алсу и Ержан Максим вступили в переписку на фоне скандала с «Голосом».