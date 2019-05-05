Группа Queen нажила состояние больше Елизаветы II
Совместное состояние ныне живущих участников группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Times.
Как замечает издание, это определенно «какая-то магия» (отсылка к песне «It's a kind of magic». — «Газета.Ru»).
После успешного фильма «Богемская рапсодия» состояние участников Queen Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона выросло до £445 млн (около $586 млн).
Состояние Елизаветы II при этом к настоящему моменту оценивается в £370 млн (около $487 млн). Это следует из рейтинга «The Sunday Times Rich List», который будет опубликован на следующих выходных.
Ранее сообщалось, что возлюбленная Фредди Меркьюри получила более $50 млн за «Богемскую рапсодию».