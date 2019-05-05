Группа Queen нажила состояние больше Елизаветы II

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Совместное состояние ныне живущих участников группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает газета The Times.

Как замечает издание, это определенно «какая-то магия» (отсылка к песне «It's a kind of magic». — «Газета.Ru»).

После успешного фильма «Богемская рапсодия» состояние участников Queen Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона выросло до £445 млн (около $586 млн).

Состояние Елизаветы II при этом к настоящему моменту оценивается в £370 млн (около $487 млн). Это следует из рейтинга «The Sunday Times Rich List», который будет опубликован на следующих выходных.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Фредди Меркьюри получила более $50 млн за «Богемскую рапсодию».