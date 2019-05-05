Звезду «Беверли Хиллс 90210» похоронили в костюме с грибами

Софи Перри, дочь актера Люка Перри, сыгравшего в известном сериале 1990-х годов «Беверли-Хиллз, 90210», рассказала, что ее отец был похоронен в экологичном биоразлагаемом костюме с использованием грибов. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.

Дочь актера рассказала, что во время поездки с другом в Калифорнию она сделала снимок грибов, и с тех пор грибы приобрели для нее «совершенно новое значение». Софи Перри добавила, что биоразлагаемый похоронный костюм ее отец сам нашел в интернете еще при жизни, и, по ее словам, она «никогда не видела отца в большем восторге».

«Он был похоронен в этом костюме, это было одним из его последних желаний», — рассказала Софи Перри.

Девушка подчеркнула, что такой «прекрасный» способ похорон несет пользу «прекрасной планете».

Американский актер Люк Перри скончался на 53-м году жизни в одной из клиник Калифорнии, куда он был доставлен 27 февраля c инсультом.

Ранее сообщалось, что Люк Перри перенес второй инсульт в больнице перед смертью.