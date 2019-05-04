Порошенко назначил своего пиарщика в гостелерадиосовет

Действующий президент Украины Петр Порошенко назначил своего пиарщика Владимира Горковенко членом Национального совета страны по теле- и радиовещанию. Об этом сообщает «Страна.UA».

Как отмечается, на этом посту он сменил Юрия Артеменко, который накануне подал в отставку.

Уточняется, что указ о его назначении был опубликован на сайте главы государства.

До этого Горковенко занимал пост заведующего отделом Главного департамента информационной политики администрации украинского лидера: он работал со СМИ и занимался пиаром.

Ранее сообщалось, что Артеменко принял решение уйти в отставку ввиду усталости и поступившего предложения перейти на другую работу.

Он был главой Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года.