Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.

На своей страничке актер опубликовал фото из магазина, где он выбирает одежду вместе со своей коллегой Татьяной Васильевой. В шутливой форме он сообщил, что сделал подарок актрисе на последние деньги.

«По-моему, пальто ужасно?! Работы нет, денег почти нет... заставила купить», – написал Садальский.

При этом он сопроводил свою запись хештегами «подарок» и «безденежье».

Ранее Садальский рассказал о случае вандализма на одном из столичных кладбищ.

По его словам, надругались над могилой актрисы Ирины Макаровой, где ее дочь Ольга Мак год назад поставила памятник.