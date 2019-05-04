Стартовали съемки фильма «Гардемарины-4» в Крыму

На Крымском полуострове начались съемки четвертой части фильма «Гардемарины». Об этом объявила режиссер Светлана Дружинина в инстаграме.

Отмечается, что Дружинина уже выложила первые фотографии со съемок.

Заявлено, что в этом фильме снимаются: Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Александр Лазарев (младший), Анна Семенович, Орбакайте, Никита Пресняков, Дима Билан, Артём Михалков, Фёдор Добронравов, Михаил Ефремов, Татьяна Навка и другие.

Первый фильм о приключениях гардемаринов вышел на экраны в 1988 году.

Ранее актер Дмитрий Харатьян рассказал, как ему досталась роль в «Гардемаринах».