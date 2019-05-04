Звезды Stand Up погибли в ДТП

В аварии в Краснодарском крае погибли сразу два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что комики погибли, когда ехали на концерт в Краснодар. Кроме того, скончались еще три человека, которые были с ними в машине, найденной по онлайн-сервису поиска автомобильных попутчиков.

В настоящее время тела трех человек пока не опознаны.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.