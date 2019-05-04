Сергей Лазарев рассказал о подготовке к «Евровидению»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/517/12171517/29482-84-pic905-895x505-59580.jpg">

Певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение», отправился в Израиль для подготовки к шоу. Об этом он сообщил в инстаграме.

Артист подчеркнул, что ему предстоит две сложнейшие недели.

«Не пропустите)) надеюсь на вашу поддержку!», — отметил Лазарев.

Певец будет выступать 16 мая под номером 13.

Ранее Лазарев рассказал, зачем у него взяли кровь перед «Евровидением».

В 2019 году «Евровидение» пройдет в Израиле.