Звезда «Теории Большого взрыва» впервые станет отцом

Американский актер Джонни Галэки, наиболее известный по роли Леонарда Хофстедтера в ситкоме «Теория Большого взрыва», впервые станет отцом. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, матерью ребенка 43-летнего актера является его 21-летняя девушка Элейна Мейер.

«Мы вне себя от счастья, объявляя о том, что скоро поприветствуем малыша в этом безумном и прекрасном мире», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что последняя серия «Теории Большого взрыва» записана на лоте Warner Bros. TV.