Умер исполнитель роли Чубакки

Британский и американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в III-VII фильмах киносаги «Звездные войны», скончался в возрасте 74 лет, сообщила в твиттере семья актера.

«Он покинул нас вечером 30 апреля в кругу семьи в доме в северном Техасе», — говорится в сообщении.

Причина смерти актера не уточняется.

Кинокарьеру Мейхью начал со съемок в фильме «Синдбад и глаз тигра» в 1977 году. Режиссер оригинальных «Звездных войн» Джордж Лукас рассказывал, что все, что потребовалось Мейхью для получения роли Чубакки — это встать в полный рост.