В Чечне отреагировали на новые извинения Зеленского перед Кадыровым

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Альви Каримов, представитель главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заявил, что тот не интересуется ситуацией с выпуском украинского юмористического шоу «ЧистоNews», в котором изображался Кадыров. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам пресс-секретаря Кадырова, если ролик был смонтирован без участия избранного президента Украины Владимира Зеленского, то «это нормально для любого человека».

«Рамзан Ахматович не отслеживает этот вопрос», — сказал Каримов.

Ранее Зеленский попросил прощения у Кадырова за ролик, изображающий главу Чечни. Он уточнил, что речь шла о кадрах, на которых Кадыров читает молитву, в передаче «ЧистоNews».