Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в «Евровидении-2019». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Брезкину РБК.

По словам Фадеева, Алсу не будет участвовать в конкурсе, а станет ведущей.

«Да, будет объявлять баллы от России», — подтвердил Фадеев.

Ранее сообщалось, что певица Алсу поучаствует в конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле.

Отмечается, что в 2000 году Алсу исполнила на «Евровидении» песню Solo и заняла второе место.