Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/83/12131083/RIAN_3192860.HR-pic905-895x505-37933.jpg">

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире «Россия 1» назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом «Евровидение».

По его словам, в 2016 году Сергей Лазарев проиграл на «Евровидении» из-за «политических нюансов».

Он также добавил, что уйдет с арены конкурса, если подобная ситуация повторится.

Киркоров подчеркнул, что тогда члены жюри во многих странах принципиально давали России ноль баллов.

Ранее сообщалось, что Киркоров и мировая поп-звезда Мадонна станут соседями на международном конкурсе «Евровидение».