Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире «Россия 1» назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом «Евровидение».
По его словам, в 2016 году Сергей Лазарев проиграл на «Евровидении» из-за «политических нюансов».
Он также добавил, что уйдет с арены конкурса, если подобная ситуация повторится.
Киркоров подчеркнул, что тогда члены жюри во многих странах принципиально давали России ноль баллов.
Ранее сообщалось, что Киркоров и мировая поп-звезда Мадонна станут соседями на международном конкурсе «Евровидение».