Супруги Обама представили список проектов для Netflix

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Продюсерская компания Higher Ground Productions, которая принадлежит экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель, представила первоначальный список проектов в партнерстве с Netflix. Об этом сообщает Variety.

По данным портала, в список вошли экранизация книги Майкла Льюиса «Пятый риск», биографический фильм о писателе Фредерике Дугласе и картина «Crip Camp», которая расскажет о движении за права инвалидов.

Как отмечается, в списке также числится сериал «Блум» о моде Нью-Йорке после Второй мировой войны.

При этом Мишель Обама подчеркнула, что компания будет заниматься проектами, которые «имеют отношение к повседневной жизни».

Ранее сообщалось, что супруги Обама экранизируют книгу Майкла Льюиса для Netflix.