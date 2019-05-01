Роберт Дауни-младший получил $75 млн за «Мстители: Финал»

<img src="">

Актер Роберт Дауни-младший, исполнитель роли «Железного человека» в кинофраншизе «Мстители», договорился об уникальном финансовом соглашении с Marvel Studios. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, Дауни-младший заработал около $75 млн за фильм «Мстители: Финал».

Как отмечается, «Железный человек» также многие годы получал огромные выплаты с каждого фильма о «Мстителях».

При этом Роберт Дауни-младший в 2017 году также получил около $15 млн за три дня съемок в сольном фильме про «Человека-паука».

Ранее стали известны гонорары главных звезд «Мстителей»