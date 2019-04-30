Британцы ставят оперу об отравленном Литвиненко
В Великобритании планируют поставить оперу об отравленном в 2006 году в Лондоне экс-сотруднике ФСБ, британском подданном Александре Литвиненко, сообщает Financial Times.
Тогда Лондон обвинил в покушении Москву. Музыкальным переосмыслением инцидента занялся британский инвестор Энтони Болтон, написавший музыку для оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко».
Премьера оперы должна состояться в 2020 году на площадке Grange Park Opera. Среди персонажей произведения — жена Литвиненко Марина, покойный российский олигарх Борис Березовский и глава российского ФСБ. Главную партию будет исполнять австралийский тенор Эдриан Дуайер.
По словам основательницы Grange Park Opera Васфи Кани, тема Литвиненко вновь стала актуальной после отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Кани добавила, что разрешение на постановку дала вдова Литвиненко.
Ранее племянница Скрипаля пожаловалась на избиение.