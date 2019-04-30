Бюст Дидия Юлиана ушел с молотка за $4,8 млн

Мраморный бюст римского императора Дидия Юлиана был продан на аукционе Christie's за $4,8 млн. Об этом сообщается в твиттере аукционного дома.

Первоначальная стоимость скульптуры оценивалась в $1,2 млн.

Ранее в США выставили на торги предсмертную телеграмму главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, написанную 24 апреля 1945 года.

Также в апреле обнаружили пропавшую из Третьяковской галереи картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», которая была выставлена на одном из аукционов в качестве лота.