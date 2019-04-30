Садальский предлагает новое название для «Голоса» после победы дочери Алсу

РИА «Новости»

Актер Станислав Садальский призвал изменить название шоу «Голос. Дети» на «Поющие денежные мешки», сообщает ФАН.

Актер заявил, что уверен в накрутке голосов в финале конкурса.

Он добавил, что подобный скандал на детском конкурсе — это безобразие.

Ранее Садальский заявил, что у дочери Алсу неплохой тембр и голос, однако на шоу были представлены куда более голосистые и харизматичные участники.

В финале шоу «Голос. Дети» разразился скандал из-за победы с серьезным отрывом дочери певицы Алсу 10-летней Микеллы Абрамовой. Часть поклонников шоу, а также российских звезд заявили о накрутке голосов, другая часть представителей шоу-бизнеса назвала девочку талантливой. «Первый канал» пообещал провести проверку.