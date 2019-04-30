Садальский предлагает новое название для «Голоса» после победы дочери Алсу

Актер Станислав Садальский призвал изменить название шоу «Голос. Дети» на «Поющие денежные мешки», сообщает ФАН.

Актер заявил, что уверен в накрутке голосов в финале конкурса.

Он добавил, что подобный скандал на детском конкурсе — это безобразие.

Ранее Садальский заявил, что у дочери Алсу неплохой тембр и голос, однако на шоу были представлены куда более голосистые и харизматичные участники.

В финале шоу «Голос. Дети» разразился скандал из-за победы с серьезным отрывом дочери певицы Алсу 10-летней Микеллы Абрамовой. Часть поклонников шоу, а также российских звезд заявили о накрутке голосов, другая часть представителей шоу-бизнеса назвала девочку талантливой. «Первый канал» пообещал провести проверку.