Умер режиссер «Двойного форсажа»

Американский режиссер Джон Синглтон скончался на 52-м году жизни, сообщает TMZ.

Синглтон несколько дней назад перенес инсульт, после чего находился в коме в отделении интенсивной терапии в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

Его родные сообщили, что режиссер «ушел мирно и не страдал».

Джон Синглтон — самый молодой в истории кинематографа номинант на «Оскар» в категории «Лучшая режиссура».

Он наиболее известен благодаря фильму «Двойной Форсаж» и работой над клипом на песню Майкла Джексона «Remember the time».