Ультиматум: Нагиев грозит уходом из «Голоса» после победы дочери Алсу

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Российский актер и ведущий программы «Голос.Дети» Дмитрий Нагиев заявил, что поддерживает идею гендиректора Первого канала Константина Эрнста об изменении способа подсчета голосов после скандала с победой дочери певицы Алсу. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом Нагиев подчеркнул, что он не является «третейским судьей» и не может определить, является ли прошедшее голосование несправедливым и признался, что находится в недоумении от сложившейся ситуации.

«Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах», — добавил Нагиев.

Ранее были названы названы сроки проверки победы дочери Алсу на «Голосе».