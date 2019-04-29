Названа дата выхода третьих «Фантастических тварей»

Компания Warner Bros. рассказала, когда зрители смогут увидеть третью часть фильма «Фантастические твари и где они обитают». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что выход третьей части фильма запланирован на 12 ноября 2021 года.

«Warner Bros. гордится тем, что является кинематографическим домом волшебного мира, и взволнована из-за будущего «Фантастических тварей» , — говорится в заявлении компании.

Ранее Джоан Роулинг пообещала удивить фанатов «Фантастических тварей» новым героем.