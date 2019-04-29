Директор Светланы Лободы отреагировала на иск против певицы

Концертный директор украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина дала комментарий после того, как стало известно, что немецкое концертное агентство подало иск на певицу Светлану Лободу за срыв нескольких концертов. Об этом сообщает iReactor.

По словам Крапивиной, она не дает комментарии в связи с данной информацией.

«Мне она неинтересна совершенно. Официальное заявление будет сделано», — заявила Крапивина.

Ранее сообщалось, что немецкий партнер судится с Лободой за десятки миллионов.