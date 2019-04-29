Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила на «Голосе»

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Продюсер Иосиф Пригожин в инстаграме объяснил скандальную победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой на телешоу «Голос. Дети».

«За Микеллу голосовали поклонники Алсу, которых у нее очень много», — написал Пригожин.

По его словам, за дочь Алсу проголосовали даже те, кто «не следил за шоу».

Он также добавил, что подобное стало «единственным преимуществом» дочери Алсу над другими участниками проекта.

Пригожин подчеркнул, что людям следует прекратить травлю в отношении дочери Алсу.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева встретилась с уступившими дочери Алсу в финале «Голоса» детьми.