Скончавшуюся Ирину Цывину похоронили под другой фамилией

Актрису, вдову Евгения Евстигнеева, Ирину Цывину похоронили под под фамилией последнего мужа Александра Благонравова. Об этом сообщает Star Hit.

По данным издания, Цывину похоронили под фамилией супруга-бизнесмена, с котором она была в браке 11 лет и даже повенчалась в церкви. Хотя пара рассталась около шести лет назад, официального развода у них не было.

Ранее сообщалось, что Цывину похоронили рядом с могилами актера Владислава Галкина и актрисы Веры Глаголевой.

Ирина Цывина умерла в ночь 18 апреля, причиной смерти названа кардиомиопатия.