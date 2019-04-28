Рами Малек сыграет злодея в новом фильме про Джеймсе Бонде

Американский актер Рами Малек сыграет злодея в новом фильме про Джеймса Бонда, пишет Page Six.

По данным издания, Малек присоединится к актерскому составу серии нашумевших фильмов. Он заявил, что Бонду «не будет легко с ним». Издание предполагает, что актер намекнул, что будет играть злодея.

«Я с нетерпением жду того, чтобы присоединиться к актерскому составу и команде», — добавил Малек.

Ранее сообщалось, что Рами Малек получил «Оскар» в номинации «Лучший актер».