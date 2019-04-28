От ФАС потребовали разъяснить законность переноса в России релиза «Мстителей»

Юридический телеграм-канал «Поворот на Право» сообщил о направлении обращения в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разъяснить законность действий Министерства культуры РФ относительно переноса релиза в России фильма из киновселенной Marvel «Мстители: Финал».

Отмечется, что ответа ФАС пока не последовало.

Как известно, премьера американского фильма была в России перенесена с 25 на 29 апреля, что вызвало недовольство многочисленных фанатов Marvel.

Картину «Мстители: Финал» с нетерпением ждут во всем мире. Ожидается, что первый уик-энд может поставить рекорд по сборам.

Считается, что причиной переноса релиза в России стала поддержка отечественного фильма «Миллиард». Очевидно, что в эти выходные, не имея в качестве конкурента «Мстителей», он может претендовать на более внушительные сборы.

«Мы увидели в этой ситуации проявление нарушения конкурентного законодательства, — отмечает телеграм-канал. — Такие действия властей с кинотеатрами можно обозначить как согласованные действия, ограничивающие конкуренцию, на что есть прямой запрет в законе».