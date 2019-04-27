Ведущую «Голоса» спросили про возможность подкупа после победы дочери Алсу

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Ведущая шоу «Голос. Дети» Аглая Шиловская прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Для всего жюри это было неожиданно. Это я могу гарантировать», — сказала Шиловская.

По ее словам, победа дочери Алсу не была «куплена» Первым каналом.

Она также подчеркнула, что для нее другие дети стали победителями проекта.

Ранее продюсер Яна Рудковская потребовала прекратить травлю дочери Алсу.