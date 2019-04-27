От Нагиева требуют реакции на победу дочери Алсу в финале «Голоса»

Пользователи соцсетей обсуждают победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети», при этом некоторые обращаются к ведущему программы Дмитрию Нагиеву за комментариями. Об этом в частности написали пользователи инстаграма.

Некоторые пользователи предложили Нагиеву отреагировать на итоги шоу и поинтересовались, не «стыдно» ли ему из-за результатов.

«Ведь неправильно выиграла Макела! Слабый голос! Роберт был лучший! Согласитесь?» — написала borovykhg.

«Финал проекта голос... Что это???» — поинтересовалась vikiiii27.

Ранее Лобода дала понять, кто на самом деле победил на «Голосе».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финала.