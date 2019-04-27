После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

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Как стало известно «Газете.Ru», в ночь на субботу после оглашения итогов шоу «Голос. Дети» была инициирована проверка результатов голосования.

Финал программы был показан в эфире Первого канала вечером в пятницу.

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Почему понадобилась проверка, на данный момент не известно.

Получить оперативный комментарий Первого канала «Газете.Ru» не удалось.

Ранее сообщалось, что дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети».