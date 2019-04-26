Сестра Быстрицкой из Израиля начала борьбу за ее наследство

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За наследство скончавшейся народной артистки СССР Элины Быстрицкой началась борьба. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Однако, как отмечается, борьба началась еще до кончины Быстрицкой, когда ее здоровье серьезно подорвалось.

Уточняется, что сестра артистки Софья Шегельман, проживающая в Израиле, приехала в Россию, когда ее сестра сильно заболела.

Она решила узнать насчет наследства, однако, поняв, что ей, возможно, ничего не достанется, решила оспорить завещание в суде.

Ранее сообщалось, что была названа дата прощания с Быстрицкой.