Стало известно о любви Ким Чен Ына к «Миллиону алых роз» Пугачевой

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Лидер КНДР Ким Чен Ын любит русские песни, рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко, передает РИА «Новости».

«Песня «Катюша» традиционно любимая, символизирует начало нашей дружбы, тяжелых времен, когда мы помогали друг другу», — уточнил Кожемяко.

Он добавил, что русские песни сами по себе мелодичные, и они ложатся на душу.

«Вечер на рейде» ему тоже нравится, сегодня был исполнен великолепно, «Миллион алых роз» [Аллы] Пугачевой — это те песни, которые любят наши соседи и с удовольствием поют, передают во все века от отца к сыну», — отметил Кожемяко.

По его словам, русские песни сближают наши народы.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию.