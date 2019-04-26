Стали известны гонорары главных звезд «Мстителей»

Портал Just Jared собрал данные о гонорарах, которые получали главные актеры серии супергеройских фильмов студии Marvel «Мстители».

Выяснилось, что Роберт Дауни-младший, игравший железного человека, за одноименную картину 2008 года получил $500 тыс., а за съемки в «Мстителях» 2012 года он получил уже $50 млн. При этом исполнитель роли Капитана Америки Крис Хемсворт получил $15 млн за «Мстители: Война бесконечности» и «Первый мститель: Противостояние», а Бри Ларсону за роль Капитана Марвел заплатили $5 млн.

Ранее был назван худший герой из «Мстителей».