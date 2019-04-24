Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Как пишет издание, Джоли хочет передать большую часть своих средств старшему 17-летнему сыну Мэддоксу.

«В разводе Мэддокс принял сторону своей матери, и теперь она сделала его главой своей киноимперии», — рассказал источник.

Кроме того, издание подчеркивает, что Джоли стала плохо выглядеть: она похудела до 42 кг, а также у нее также был обнаружен паралич Белла, влияющий на мышцы лица.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли сменила фамилию.