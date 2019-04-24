Шер возмущена планом Сандерса позволить террористу Царнаеву голосовать на выборах в США

Певица Шер возмутилась призывом кандидата в президенты США Барни Сандерса разрешить голосовать на выборах террористу Джохару Царнаеву, приговоренного к смертной казни за организацию взрыва на марафоне в Бостоне. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, свою позицию она изложила в твиттере, но затем удалила свой пост.

»Берни Сандерс действительно доверяет [людям в тюрьме], которые являются убийцами !? Насильниками!? Педофилами?! Бостонские террористы...все еще заслуживают права голоса!?», — написала Шер.

Ранее Сандер выразил уверенность, что террорист Джохар Царнаев должен голосовать на выборах в США.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.