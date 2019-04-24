Пи Дидди показал шестерых детей от разных матерей и отцов

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Многодетный отец Пи Дидди (Шон Комбс) устроил фотосессию для глянцевого журнала Essence, в которой снялся с воспитанными им шестерыми взрослыми и пока несовершеннолетними отпрысками. Результатами рэпер поделился в инстаграме.

Первенец, 26-летний Джастин, родился у рэпера в отношениях с дизайнером Мисой Хилтон-Брим. С 1994 по 2007 год Комбс встречался с Ким Портер, воспитывал как своего ребенка ее сына Куинси — уже 28-летний мужчина тоже пришел на съемки. В отношениях с Портер родилось трое детей: 21-летний сын Кристиан и 13-летние дочки Далила Стар и Джесси Джеймс. Однако у Паффа Дэдди есть и другая 13-летняя дочь, Чейнс. Она родилась у бывшей подруги музыканта Сары Чапмен за несколько дней до рождения близнецов. Девочки смогли подружиться, и в соцсетях их часто принимают за тройняшек.

Ранее Пи Дидди прокомментировал смерть Ким Портер.