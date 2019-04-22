Стало известно, когда приведут в порядок могилу Осина
Александр Сидоренко, экс-директор российского и советского певца Евгения Осина, заявил, что могилу артиста начнут приводить в порядок 23 апреля. Об этом сообщает агентство «Москва».
По его словам, в настоящее время московское Троекуровское кладбище закрыто для проведения экспертизы. После этого, добавил экс-директор, на место захоронения прибудут родственники артиста.
«С администрацией кладбища родные все обсудят. Думаю, она пойдет нам навстречу и поможет с ликвидацией последствий пожара», — сказал Сидоренко.
Менеджер уже утверждал, что на могиле Осина произошло возгорание. Родственники певца считают, что захоронение певца осквернили.