Стало известно, когда приведут в порядок могилу Осина

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Александр Сидоренко, экс-директор российского и советского певца Евгения Осина, заявил, что могилу артиста начнут приводить в порядок 23 апреля. Об этом сообщает агентство «Москва».

По его словам, в настоящее время московское Троекуровское кладбище закрыто для проведения экспертизы. После этого, добавил экс-директор, на место захоронения прибудут родственники артиста.

«С администрацией кладбища родные все обсудят. Думаю, она пойдет нам навстречу и поможет с ликвидацией последствий пожара», — сказал Сидоренко.

Менеджер уже утверждал, что на могиле Осина произошло возгорание. Родственники певца считают, что захоронение певца осквернили.