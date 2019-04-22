Экс-жена Осина настаивает, что могилу ее мужа осквернили
Наталья Черемисина, бывшая супруга российского певца Евгения Осина, намерена подать заявление в полицию в связи с осквернением могилы ее мужа, передает РИА «Новости».
Отмечается, что об этом рассказал экс-продюсер артиста Андрей Разин. Он добавил, что Черемисина намерена пожаловаться на московское Троекуровское кладбище из-за вандализма на могиле музыканта.
«Она [Черемисина] официально является владелицей захоронения», — сказал Разин.
Ранее экс-директор Осина заявлял, что могила певца не была осквернена, а крест на захоронении сгорел из-за неосторожного обращения с лампадкой.
Информация об осквернении могилы Осина поступила от его дочери Анастасии Годуновой, она заявляла, что захоронение «изгадили».