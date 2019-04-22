Экс-директор Осина внес ясность в сообщения об «изгаженной» могиле певца

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Александр Сидоренко, бывший директор российского певца Евгения Осина, заявил, что на могиле артиста скорее всего произошло возгорание креста. Об этом сообщает агентство «Москва».

Ранее дочь Осина Анастасия Годунова заявила, что могилу ее отца якобы осквернили, отметив, что неизвестные сломали ограду, сожгли крест, разбили табличку и нагадили.

Сидоренко заявил, что на могиле «скорее всего» произошел пожар из-за неаккуратной установки лампадки.

«99%, что это не вандализм, так как это все произошло днем, а на Троекуровском кладбище охрана», — сказал Сидоренко.

Он подчеркнул, что в настоящее время на месте происшествия работают дознаватели.