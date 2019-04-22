Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

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Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

«Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что крест на захоронении был сожжен, также была разбита табличка и сломана ограда.

«И нагадили», — добавили в телеграм-канале.

Оскверненную могилу обнаружила приемная дочь Евгения Осина Анастасия Годунова.

Ранее сообщалось, что вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом.