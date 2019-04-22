Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
«Какие-то нехорошие люди, может быть даже сумасшедшие, надругались над могилой Евгения Осина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что крест на захоронении был сожжен, также была разбита табличка и сломана ограда.
«И нагадили», — добавили в телеграм-канале.
Оскверненную могилу обнаружила приемная дочь Евгения Осина Анастасия Годунова.
Ранее сообщалось, что вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом.