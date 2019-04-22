Галкин поздравил Зеленского

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Юморист Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

По его словам, Зеленский человек «принципиальный и честный».

«Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой! Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути!» — заявил Галкин.

При этом он отметил, что «наивно» думать, что теперь все российские артисты смогут ездить на гастроли на Украину. Галкин в обращении выразил надежду, что при взаимных усилиях отношения между странами наладятся.

Также Галкин отдал должное Петру Порошенко, который «мирно передает власть».

В комментариях Галкина поддержали Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Наташа Королева и Яна Рудковская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.