Галкин поздравил Зеленского
Юморист Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
По его словам, Зеленский человек «принципиальный и честный».
«Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой! Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути!» — заявил Галкин.
При этом он отметил, что «наивно» думать, что теперь все российские артисты смогут ездить на гастроли на Украину. Галкин в обращении выразил надежду, что при взаимных усилиях отношения между странами наладятся.
Также Галкин отдал должное Петру Порошенко, который «мирно передает власть».
В комментариях Галкина поддержали Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Наташа Королева и Яна Рудковская.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.