Украдена картина Левитана за 2 млн руб.

В столице неизвестные украли картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Башня» стоимостью 2,2 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что картину украли у директора научной организации «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М.Третьякова», которую ему передали по расписке 11 апреля.

По данным источника, картину 1880-1890 годов у эксперта украли неизвестные люди. Позже стало известно, что картину обнаружили на аукционе на одном из профильных сайтов.

Ранее сообщалось, что картина Левитана ушла с молотка за £910 тысяч в Лондоне.