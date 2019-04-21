Новый эпизод «Игры престолов» слили в Сеть

Второй эпизод восьмого сезона «Игры престолов» слили в Сеть, пишет The Insider.

Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду 8 сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.

Пользователи Reddit сообщили о возможности просмотра второго эпизода, который еще не транслировался в сети HBO.

Пользователи в Германии, которые купили весь 8-й сезон, смогли получить доступ к неизданному эпизоду сразу после титров, посмотрев премьеру первой серии.

Отмечается, что после титров без предупреждения началась вторая серия.

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