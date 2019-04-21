Зеленского исключили из сценария студии «Квартал 95»
Студия «Квартал 95» исключила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского из сценария для нового концерта, передает ТАСС.
Представитель «Квартала 95» и штаба Зеленского Артем Гагарин рассказал, что новый сценарий уже готов и Зеленский не будет участвовать в съемках..
«Уже написан [сценарий] концерта, съемки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если 95 квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским?» — сказал Гагарин.
Ранее представитель штаба Зеленского назвал его новым президентом.
Во втором туре участвуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.
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