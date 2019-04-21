Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

На концерте памяти Евгения Осина «Подари мне счастье» произошел неприятный инцидент, сообщает StarHit.

Почтить память Осина пришли Ирина Тонева, Александр Федорков и другие артисты.

В разгар концерта администрация ресторана, в котором проходило мероприятие, сделала замечание, что гости мало заказывают по меню, и отключила микрофон.

В итоге присутствующим пришлось скинуться по тысяче рублей, чтобы продолжить мероприятие.

Ранее дочь покойного певца Евгения Осина Агния сменила имя.