Жена Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

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Ирина Лукьянова, жена писателя Дмитрия Быкова, заявила, что в его состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время писатель «слышит и реагирует».

Она также подчеркнула, что в состоянии Быкова наблюдается «положительная динамика».

Ранее стало известно о состоянии Дмитрия Быкова.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция Быкова в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о его госпитализации. В состоянии искусственной комы он был перевезен в Москву.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».