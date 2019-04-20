Назван худший герой из «Мстителей»

Журналисты The Independent составили список худших персонажей «Мстителей», у которых нет выдающихся суперспособностей и трогательных историй из прошлого. Он был опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался Воитель — полковник Джеймс Руперт Роудс, который использует бронированный костюм с тяжелым вооружением, созданный компанией на базе прототипа костюма Старка.

За ним в списке худших персонажей «Мстителей» идет Мантис, у которой, по мнению журналистов, нет ничего особенного. Мантис — молодая женщина-эмпат, выращенная Эго, которую вербуют Стражи Галактики. С самого детства Мантис помогала всем своими способностями.

Третье место присудили Соколиному глазу в исполнении Джереми Реннера. Соколиный глаз — бывший агент Щ.И.Т.а. Персонаж не обладает сверхъестественными способностями, у него есть только лук и стрелы.

Кроме того, в пятерку худших героев также вошли Доктор Стрэндж, которого журналисты раскритиковали за игру Бенедикта Камбербэтча, и приемная дочь Таноса и член Стражей Галактики Гамора.

Отмечается, что рейтинг лучших персонажей «Мстителей» возглавил Тор.

Ранее сообщалось, что спойлеры новых «Мстителей» слили в сеть.