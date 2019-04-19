Звезда «Игры престолов» раскрыл секрет жуткого взгляда

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Звезда сериала «Игра престолов» Айзек Хемпстед-Райт, который сыграл Брана Старка, раскрыл секрет своего жуткого взгляда с прищуром. Об этом он рассказал на шоу Джимми Киммела, запись которого выложена на YouTube.

Британский актер признался, что у него просто плохое зрение, и во время съемок он не надевал контактные линзы.

Он также рассказал, что коллега по сериалу Софи Тернер, исполнившая Сансу Старк, заявила ему, что тот смотрит «прямо в душу».

Ранее сообщалось, что первая серия финала «Игры престолов» поставила рекорд просмотров в США.