Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева

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Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает «Московский комсомолец».

По словам Лешковцевой, 55-летняя вдова артиста Евгения Евстигнеева умерла от кардиомиопатии.

Кардиомиопатия — сердечная патология, которая может возникнуть на фоне аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, тяжелых инфекций, злоупотребления крепкими напитками и др.

Ранее сообщалось, что перед смертью Ирины Цывиной ее соседи слышали «дикий грохот и громкие крики» в ее квартире. Тело актрисы было доставлено в морг в ночь на 18 апреля.