Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева
Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает «Московский комсомолец».
По словам Лешковцевой, 55-летняя вдова артиста Евгения Евстигнеева умерла от кардиомиопатии.
Кардиомиопатия — сердечная патология, которая может возникнуть на фоне аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета, тяжелых инфекций, злоупотребления крепкими напитками и др.
Ранее сообщалось, что перед смертью Ирины Цывиной ее соседи слышали «дикий грохот и громкие крики» в ее квартире. Тело актрисы было доставлено в морг в ночь на 18 апреля.