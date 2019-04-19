О состоянии экстренно отправленного в Москву Быкова рассказала жена

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Супруга писателя Дмитрия Быкова, писательница Ирина Лукьянова, рассказала о его самочувствии у себя в фейсбуке.

Поздним вечером 18 апреля госпитализированного в тяжелом состоянии Дмитрия Быкова перевезли из Уфы в Москву самолетом. «За ночь без изменений», — написала Лукьянова. В комментариях друзья и знакомые желают Быкову скорейшего выздоровления.

Также Лукьянова попросила не спрашивать о диагнозе супруга, сославшись на медицинскую тайну.

Ранее была названа причина перевозки Дмитрия Быкова в Москву.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция литератора в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о госпитализации Быкова. Врачи провели консилиум и решили перевезти его в Москву.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».