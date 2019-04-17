Режиссеру скандального фильма о педофилии Майкла Джексона грозит иск

Соисполнитель завещания Майкла Джексона Джон Бранка думает о том, чтобы подать в суд на режиссера фильма «Покидая Неверленд» Дэна Рида. Об этом сообщает Billboard.

Как отмечается, Бранка заявил об этом в ходе дискуссии в Гарвардской школе права, где обсуждался разразившийся скандал вокруг поп-певца.

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«Эти люди придумали эту чертову историю, потому что хотели денег, и мы это так не оставим», — подчеркнул Джон Бранка.

Он добавил, что вышедший фильм стал полной неожиданностью, поскольку снимался тайно. У представителей Майкла Джексона не было никакой возможности опровергнуть неточную информацию и представить свою версию событий.

Ранее сообщалось, что семья Майкла Джексона выпустила фильм о скандале с педофилией.